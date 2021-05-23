Более 5 км препятствий: как морские пехотинцы борются за право на бирюзовый берет

У морской пехоты Украины есть главный символ, за право на ношение которого еще надо бороться. Берет цвета морской волны моряки получают после преодоления полосы препятствий.

Она тяжелая физически и психологически. Более 5 км с десантированием с лодки на воду, пробежка мокрыми в полной амуниции, отжимания, толкание БТРа и еще и тактика ведения боя.

Так в Олешковских песках более 800 моряков боролись за право на звание морского пехотинца и бирюзовый берет.

Учения резервистов на Черниговщине

В разных регионах Украины продолжаются учения территориальной обороны. Так, двухнедельные тренинги прошли резервисты и желающие на Черниговщине. Таким образом готовят людей к возможному обострению ситуации со стороны России.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.