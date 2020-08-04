Больше жутких дел и новая героиня. Стартовали съемки сериала Вскрытие покажет 2

Телеканал ICTV начал съемки нового сезона судебно-медицинского детектива Вскрытие покажет. После двухлетнего перерыва история о детективном бюро, которое находит преступников с помощью судмедэкспертизы, претерпит кардинальные изменения.

Во втором сезоне зрителей ждут модернизированные декорации, гораздо более жуткие дела, а главное — появится новая главная героиня.

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Новую героиню сыграет известная актриса Ольга Гришина. Никаких подробностей своей роли перед съемкой она не рассказывает, боится сглазить.

А вот ее партнер Артемий Егоров в какие суеверия не верит. Он, как и в первом сезоне, будет играть следователя Олега Гончара. Благодаря судмедэксперту именно он находит убийцу за мельчайшими следами, оставленными на теле жертвы.

К съемкам второго сезона актер готовился серьезно. Даже набрал дополнительные килограммы.

Серьезно к съемочному процессу подошла и режиссерская группа. Говорят, чтобы сюжет выглядел более реалистичным — советовались с квалифицированными экспертами.

В новом сезоне заменили основные декорации, построили морг, современную лабораторию и целый следственный изолятор. А вот увидим ли мы Екатерину Маликову в новых сериях, сценаристы держат в интриге.

В новом сезоне обещают 28 увлекательных серий, но дату премьеры пока не разглашают.

Сериал Спіймати Кайдаша

На телеканале СТБ осенью 2020 года покажут расширенную версиюсериала Спіймати Кайдаша, снятого по мотивам повести Ивана Нечуй-Левицкого.

Его показ весной вызвал небывалый резонанс. Все лето создателей сериала просили сделать продолжение или повторный показ, поэтому по просьбе зрителей они решили показать режиссерскую версию — с диалогами и сценами, которые не вошли в премьерный показ.

Сценаристом проекта выступила Наталка Ворожбит. Также она впервые стала шоураннером проекта. Одни из главных ролей сыграли звезда Крепостной Тарас Цымбалюк и Киборгов – Виктор Жданов.