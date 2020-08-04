Больше нет мест для больных Covid-19: ситуация в Ивано-Франковских больницах

В Ивано-Франковске в реанимации двух центральных больниц, где лечат больных Covid-19, больше нет свободных мест. Сейчас там 294 пациента с пневмонией. В тяжелом состоянии — 18, два человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Областной центр входит в оранжевую зону, и здесь наблюдается высокая летальность, за период карантина умерло 56 человек — это почти 5% от всех больных.

В Луцке, который отнесен к красной зоне, часть врачей уверяет, что это совершенно оправданный шаг. В частности, по словам руководителя пульмонологии областной больницы — в его отделении все кровати заняты. В то же время главврачи двух других медучреждений города утверждают, что у них наполненность не более 50%.

В июле на Ивано-Франковщине после свадебного застолья обнаружили коронавирус у семи гостей. О вспышке Covid-19 в городе Городенка сообщил председатель Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив.

Через несколько дней после свадьбы к врачам обратились 14 гостей, половине из которых подтвердили коронавирус. Всего на свадьбе было 44 человека.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.