Более тысячи человек и полсотни аварийной техники – обучение спасателей в столице

В столице на днях время от времени раздаются тревожные сирены. Киевлян просят не паниковать – это стартовали трехдневные общегородские учения спасателей. Задействовали более тысячи человек и полсотни единиц аварийной техники.

Накануне чрезвычайники отрабатывали сценарий спасения людей во время техногенной катастрофы. По плану, на столичном заводе Оболонь – якобы испаряется аммиак, а из соседних районов эвакуируют население.

Сигнал слышать везде на заводе, а вот чтобы известить и вовремя спасти жителей окрестных домов – дополнительно привлекают целые отряды: полицейских, спасателей. Чрезвычайники предупреждают – если такая ситуация происходит в жизни – главное не паниковать, а четко следовать их инструкциям.

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Подобных потенциально опасных объектов – только в столице более полутысячи. Поэтому результаты обучения спасателей строго оценивает спецкомиссия. Скоростью реагирования довольны, хотя есть и некоторые замечания.

Такого уровня учений в столице не было уже более 10 лет. Сейчас в Деснянском и Днепровском районах отработают эвакуацию населения в случае подтопления. Также на некоторых предприятиях и даже в одном из университетов на 5 часов введут военное положение.

К слову, десантно-штурмовым войскам Украины – год. Бойцы поделились опытом со школьниками.

Опубликовано Ноябрь, 21 в 14:20



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