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Факты / Видео / Мир

Больше велосипедов и вечеринки в бассейне — как США выходят из карантина

В Вашингтоне и Нью-Йорке метро не закрывали, но людей очень мало. Вашингтонское метро тщательно моют химикатами, а в Нью-Йорке очищают вагоны ультрафиолетовым светом, а люди стараются избегать общественного транспорта и пересаживаются на велосипеды.

Впрочем, поскольку большинство горожан работают дистанционно, столичное метро, ​​даже в час пик пустое. Поэтому держать дистанцию ​​здесь не проблема.

В выходные, которые считают официальным началом лета в США, десятки тысяч американцев, кажется, забыли об угрозе коронавируса. Должностным лицам в сфере здравоохранения пришлось напоминать гражданам: пандемия еще не под контролем.

Толпы людей заполнили пляжи в Джорджии, Флориде и Вирджинии. Большинство без масок и редко соблюдают безопасную дистанцию. И именно в этих штатах количество новых случаев инфицирования в настоящее время идет вверх. А штат Миссури отличился масштабной вечеринкой в ​​бассейне, которую посетили сотни людей.

В мегаполисе, как и вообще в США велосипедный бум. Продажи мотоциклов в среднем по стране выросли вдвое.

Факты ICTV ранее писали про особенности телемедицины в США.

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