Больше женщин и молодежи: какой будет новая Верховная Рада

Верховная Рада, похоже, установит несколько рекордов. Впервые в истории Украины там будет монобольшинство – в партии Слуга народа. Также в парламент придет невероятное количество абсолютно новых депутатов, которые никогда не были в этих креслах – три четверти от всего состава. А еще в зале под куполом будут сидеть больше женщин – каждая пятая из депутатов. Это вдвое больше чем в прошлом созыве.

Больше всего представительниц прекрасной половины человечества будет во фракции Голос и это, по мнению кандидата в народные депутаты Юлии Клименко, должно значительно улучшить работу новой Рады.

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Как работать парламентарием без опыта работы в политике хорошо знает бывшая журналистка и общественный деятель Светлана Залищук. В 2014 году она вместе с другими коллегами без колебаний пошла в депутаты. И хотя в новую Раду она попасть не смогла, по-прежнему остается оптимисткой. Говорит – главное желание, умение и внутренние нравственные убеждения.

Активно готовится к работе в новой Раде и самый молодой кандидат в депутаты Святослав Юраш. 23-летний юноша уже имеет за плечами немалый опыт коммуникаций. Во время Революции Достоинства основал Международный центр Майдана и семиязычный медиаресурс EuromaidanPR. В 2014 году работал журналистом на оккупированной территории Донбасса для американского телеканала Fox News.

Награжден государственным орденом За заслуги. В партии Слуга народа отвечает за международное направление, ведь работал секретарем Общественного Совета при Парламентском комитете по иностранным делам. В новой Раде планирует заниматься реформой дипломатической службы.

Подобных молодых и одновременно опытных в парламенте ІХ созыва к сожалению очень мало, говорят в Комитете избирателей Украины. Там предостерегают будущих парламентариев от чрезмерного популизма и советуют до открытия сессии учить законодательство.

Вероятно, что новый парламент видимо не будет центром принятия решений, а промежуточным звеном в процессе принятия законопроектов, которые будет инициировать президент и правительство.

Напомним, первое заседание Верховной Рады откроет народный депутат от Оппозиционной платформы – За життя Юлий Иоффе.

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