Значительные угрозы впереди: на YES обсудили Covid-19, провал онлайн-образования и климат

В 2021 году Ялтинская европейская стратегия при поддержке фонда Виктора Пинчука впервые прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.

На конференции обсуждались тезисы о победе науки над политикой, силе государства в защите граждан от Covid-19, а также то, что онлайн-образование доказало свою слабость и бесперспективность. Образованию нужны профессора, живое общение и офлайн передача знаний и опыта.

— Это первый онлайн-разговор в 2021 году. Для меня это интеллектуальная инаугурация года. Ялтинская европейская стратегия решила организовать этот разговор по трем причинам. Человечество сейчас в центре большого кризиса и перед большими угрозами. Значительно большие угрозы впереди, из-за климатических изменений, технологических сбоев и возможно еще более сильных пандемий. Второе — мы считаем, что человечеству нужен план действий. Третье — мы нуждаемся в глобальном разговоре, глобальном мозговом штурме относительно этого плана действий с лучшими мыслителями мира, — отметил Виктор Пинчук.

В отличие от пандемии испанки в 1918 году, когда погибло от 20 до 50 млн, сейчас человечество побеждает вирус благодаря ученым. Наука дала решения проблемы политикам, но те должным образом не воспользовались этими знаниями. Поэтому такая большая смертность в США и Великобритании.

В последние десятилетия раздавались призывы — правительства должно быть меньше в экономике и общественной жизни. Однако кризис доказал, что именно государство спасает своих граждан.

— Все хотели, чтобы государство убралась, но тут появилась эпидемия. Оказалось, когда нужно мобилизоваться против большой опасности, здесь нужны государственные усилия. Израиль был одним из примеров, — отметил историк, автор книги Человечество: обнадеживающая история Рутгер Брегман.

Чтобы побороть Covid-19 нужен глобальный план, поэтому при вакцинации богатые страны не должны забирать все препараты себе.

Высокие технологии и искусственный интеллект можно использовать во благо, однако они могут и навредить человечеству.

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