Военные учения Беларуси и РФ: возле границ ЕС заметили бронетехнику
В Беларуси улицам города Гродно проехали танки. Это несколько десятков километров от границ с Польшей и Литвой.
Белорусы выложили в соцсети видео, как по улицам Гродно едет колонна военной техники.
Сейчас известно, что Беларусь вместе с Россией проводят совместные масштабные военные учения.
Они договорились о создании трех учебных центров для подготовки военных.
Накануне Минобороны РБ сообщило, что военнослужащие Беларуси и РФ отработали элементы совместного десантирования из самолета Ил-76 в рамках батальонного тактического учения.
Военные учения продлится до 27 марта. В них принимают участие 103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада Сил специальных операций Беларуси и около 100 военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России.