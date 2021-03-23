Военные учения Беларуси и РФ: возле границ ЕС заметили бронетехнику

В Беларуси улицам города Гродно проехали танки. Это несколько десятков километров от границ с Польшей и Литвой.

Белорусы выложили в соцсети видео, как по улицам Гродно едет колонна военной техники.

Сейчас известно, что Беларусь вместе с Россией проводят совместные масштабные военные учения.

Они договорились о создании трех учебных центров для подготовки военных.

Накануне Минобороны РБ сообщило, что военнослужащие Беларуси и РФ отработали элементы совместного десантирования из самолета Ил-76 в рамках батальонного тактического учения.

Военные учения продлится до 27 марта. В них принимают участие 103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада Сил специальных операций Беларуси и около 100 военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России.

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