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Факты / Видео / Украина

Белый гуцульский борщ и секреты блюда: соревнования поваров в Франковске

В центре Ивано-Франковска готовили белый гуцульский борщ и другие разновидности этого блюда. В мини соревнованиях приняли участие семь команд – готовили прямо посреди улицы, в котлах.

Зрители могли наблюдать и записывать какие-то секреты, а чтобы попробовать – должны были заплатить 200 грн. Деньги собирали на благотворительное дело – лечение онкобольного ребенка.

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Для зрителей борщ-батл стал еще и мастер-классом. Весь процесс приготовления – открытый, от того, как чистили и нарезали овощи, к тому, чем и как заправляли борщи.

Несмотря на старания всех участников в борщ-батл выиграла команда профессиональных поваров. Организаторам удалось собрать более 12 тыс. грн.

К слову, что приготовить для праздничного стола на Новый год 2020, чтобы задобрить символ года Белую металлическую Крысу. Факты ICTV составили примерное меню.

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