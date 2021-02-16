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Бизнес во время кризиса: сколько стоит открыть собственное дело

Многие бизнес-тренеры убеждают в том, что кризис становится возможностью для развития. Сложные условия на самом деле подталкивают к новым креативным решениям.

Правда, удержать свое дело или начать новое достаточно сложно. К примеру, получить бизнесмену господдержку под низкие проценты почти невозможно, а многие предприниматели не хотят рисковать банковскими деньгами.

Директор экономических программ украинского институт будущего Анатолий Амелин рассказывает, что больше всего пострадала торговля, сфера общественного питания и сфера услуг.

Впрочем, по словам экспертов, кризис это — не только о плохом. Это время улучшить свою продукцию и тщательно искать новых клиентов. С такими умениями можно выйти в плюс и во время кризиса. И перспективы восстановления экономики уже развеваются на горизонте.

Эксперт по открытию бизнеса Денис Державин говорит, что до кризиса желающих было больше, но и сейчас их хватает. Открыть в столице кафе, мини-парикмахерскую или небольшой магазин реально от $8 тыс. или $10 тыс. В областных центрах еще дешевле.

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Главное, по словам Дениса, найти своего клиента и быть уникальным со своей услугой или продуктом. К тому же, есть вещи, которые всегда будут в тренде, несмотря на всевозможные кризисы.

Если речь идет о бизнесе, который можно организовать у себя дома — например, производство сладостей, варенья, полуфабрикатов — здесь ценник еще меньше. Но и клиентов найти труднее.

Даже в кризисные времена предприниматели являются той движущей силой, которая толкает украинскую экономику к развитию. Важно, не мешать им искать новые направления и лучше помочь — покупая отечественное.

Правительство изменило условия льготного кредитования бизнеса по программе Доступные кредиты 5-7-9% усиления карантина в январе 2021 года.

Предлагается три возможные ставки — 5%, 7% и 9% по кредитам — в зависимости от размера дела предпринимателя и срока существования.

5% годовых смогут взять бизнесмены с выручкой 25 млн грн, 7% годовых — с выручкой до 25 млн грн и 9% — если выручка в 50 млн грн.

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