Бизнес работает на генераторах: повлияет ли блекаут на подорожание продуктов

За 2 месяца постоянных отключений света украинский бизнес уже приспособился к непростым условиям работы – на генераторах работают не только мелкие кафе, магазины, парикмахерские, но и крупные предприятия. Хотя оборудования до сих пор катастрофически не хватает и не всегда оно спасает. Но все оборудование, которое скупает бизнес – от маленьких генераторов до крупных промышленных – очень дорогое, плюс топливо, которое недавно поднялось в цене. Как результат уже видим – цены на отечественную продукцию снова подросли. Инфляция в Украине несколько замедлилась, но цены на продукты скачут. За последний месяц снова подорожали яйца и молочка.

Сложно работать и хлебзаводам. Процесс замешивание теста, выпекание хлеба – небыстрый, под отключение его не подстроишь. Ежедневно по несколько тонн брака, когда внезапно исчезает свет. Печь хлеб только на генераторах невозможно – мощности не хватает. Многие производители вынуждены сокращать свой ассортимент. Кроме этого даже если испекли буханки, магазин может его не продать. Опять же из-за отключения света.

Сейчас магазины спешно пытаются закупить генераторы, чтобы не возвращать непроданную продукцию производителям. Да и самим не терять выручку.

Пока же в ассоциации пекарей прогнозируют, что цена хлеба вырастет до 5%.

Еще до 10-15% прибавит в цене молочка и мясо, потому что производства тоже зависят от электроэнергии и пытаются работать на генераторах.

Наладить производство при отключениях пытаются и фарм компании. Для производства лекарства важно не только бесперебойное электроснабжение, но и обеспечение водой.

В компании говорят, с начала года цены по всей украинской фармакологии выросли где-то на четверть. Но даже несмотря на отключение эта компания их больше не будет поднимать, по крайней мере, зимой. Тем временем массовый переход на генераторы увеличил спрос на бензин и дизель на 20%.

И синхронно выросли цены на горючее, примерно на 2 гривны за последний месяц. Заправки и сами работают при отключениях света на генераторах. это тоже дополнительные расходы, закладываемые в цену горючего. Но говорят, стоимость были вынуждены поднять не из-за генераторного ажиотажа.

Если горючее будет дальше дорожать — это снова повлечет рост цен на всю отечественную продукцию и услуги, так как генераторы нужно заправлять ежедневно. Одна надежда бизнеса, что весной ситуация по электроснабжению будет лучше, и рост цен удастся остановить.

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