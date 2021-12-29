Благотворительная акция от компании АЛЛО: помощь детям с онкологией

В новогодние праздники люди ожидают чудес и сами их дарят. А особенно чудеса выздоровления ожидают дети с онкологией. Как свидетельствуют данные ВОЗ в Украине за 2020 год, выявили почти полторы тысячи случаев онкологии у детей до 14 лет. Чтобы помочь детям, борющимся с болезнью, компания АЛЛО решила провести акцию. Цель, которой – собрать средства на лечение детей.

Благотворительный магнитик с лапой тигренка – символа нового года – будет напоминать участникам о хорошем деле.

Как отметил представитель компании, такую ​​социальную инициативу проводят уже не в первый раз. И на этот раз решили умножить собранные средства.

Поэтому в компании планируют и дальше приобщаться к благотворительным инициативам и полны веры, что благотворительные стремления небезразличных помогут побороть недуги.

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