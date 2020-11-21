Благоустройство, безопасность и развитие бизнеса. На Донетчине женщина возвращает жизнь в город

Ее дом не с краю. Так решила Ирина Коваленко с Северская Донецкой области. Когда ее город освободили от оккупации женщина имела выбор — устраивать свою жизнь подальше от линии огня, или вернуться домой. Ирина выбрала второе.

Сплотившись с единомышленниками, маленькими шагами начала возвращать Северск к нормальной жизни.

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Сегодня Северск — это глубокий тыл. Линия фронта — за 50 километров. Украинская армия освободила город в июле 2014 года.

В 2015 году Ирина Коваленко баллотировалась на пост мэра, но заняла третье место. Но она не сдалась. Вместе с единомышленниками создала общественную организацию. Начали с малого — на месте кустарников возвели детскую площадку. Половину денег дал район.

Женщина пытается общаться на украинском, перешла на государственный язык в 2014 году.

Последний проект активистов — это система видеонаблюдения. Установили в Северске 16 таких камер.

Года три назад у меня пытались вырвать сумку, когда я шла с работы. Может меня это и побудило к тому, что надо создавать видеонаблюдения, чтобы наше общество более было защищенно, — рассказывает Ирина.

По принципу делай, как для себя Ирина выбрала и собственное дело, открыла небольшую пекарню.

Сначала сама и пекла, и продавала. Впоследствии взяла помощниц. Чтобы бизнес быстрее окупился, начали делать и пирожки.

Согласно исследованию ООН, общины, где у женщин больше возможностей, быстрее восстанавливаются. Именно женщины, с их опытом и компетентностью, делают ключевой вклад в обеспечение мира, восстановление и развитие общин на постконфликтных территориях.

Развивать общину Ирине теперь поможет и официальная должность, женщину назначили заместителем городского головы в социальной сфере.

Женщины, которые меняют мир

Бывший бухгалтер и эколог во времена войны не опустили рук и не смирились с ситуацией, а начали помогать другим.

В Запорожье они вместе создали общественную организацию Донбасская инициатива Мост. За пять лет организовали десятки форумов и массовых мероприятий, которые способствовали интеграции переселенцев в местные общины.

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