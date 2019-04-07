Благовещение в Украине: литургия Митрополита Епифания в Ровно

Благовещение Пресвятой Богородицы – один из двенадцати крупнейших годовых праздников сегодня отмечают православные верующие.

По случаю праздника в церквях проходят особые торжественные службы Божьи. Почти 4 тысячи человек пришли на литургию в Свято-Покровский собор в городе Ровно, которую возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Читайте: Великий пост 2019: календарь питания на каждый день

В этот день в храме находится список, то есть копия, чудотворной иконы Божьей Матери Милостивая. Автором оригинала, который хранится в монастыре Киккос на Кипре, считают святого евангелиста Луки. Икона стала известна многочисленными чудесами, которые происходили вокруг нее. Список, который сегодня в Киеве, был приложен к оригиналу, поэтому он также считается чудотворным.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь церковных праздников на 2019 год.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.