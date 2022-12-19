Блэкаут и дистанционное обучение: почему в Украине падает качество специалистов

Из-за дистанционного образования может не остаться хороших специалистов! Полномасштабная война оказала большое влияние на образовательный процесс в Украине. Особенно почувствовали снижение качества преподавания студенты вузов, в частности профессий, которые нуждаются в практических и лабораторных работах.

А постоянные отключения света поставили под вопрос уже и онлайн-преподавание. Так что большинству студентов приходится заниматься самообразованием.

В августе в главный корпус Черноморского национального университета в Николаеве прилетела российская ракета. Восстановить его невозможно. Но юноши и девушки смогли адаптироваться к дистанционному обучению.

Потом начались отключения света. В Национальном университете Шевченко сейчас сессия. До нее всячески пытались комбинировать онлайн и офлайн-преподавание. Проблема — в невозможности собрать одновременно всех студентов из-за нехватки укрытий.

На базе главного корпуса университета оборудовали Пункт незламності для преподавателей, чтобы онлайн-лекции были постоянными. Есть генератор и Старлинк. Но педагоги заметили — из-за затяжного онлайн-образования, которое началось еще с пандемии, мотивация студентов падает, а качество усвоения материала очень низкое.

Ректор не исключает – риск получить недостаточно квалифицированных специалистов есть. И искать решение проблемы следует немедленно. Не скрывают ощутимую утрату качества высшего образования и в Министерстве. Оффлайн-преподавание и перебои со светом должны усилить ответственность педагогов, а студенты должны понять – их будущее зависит от самодисциплины и самообразования.

Есть и альтернативное мнение — привлечь иностранных партнеров, готовых финансировать образование, увеличить количество укрытий и обеспечить университеты генераторами.

Но даже это все может не спасти нас от нехватки качественных кадров, поэтому нужно приоритетно помочь отдельным специальностям. Возможно, Минобразования придется прибегнуть и к ряду непопулярных решений. Например, организовать студентам определенных специальностей дополнительные год-два обучения. Плюс – устроить еще тест на профпригодность в конце него.

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