Блэкаут в Нью-Йорке: обесточено метро, остановлен концерт Дженнифер Лопес

На нью-йоркском Манхэттене накануне произошел масштабный блэк-аут. На несколько часов огромный район остался без электроснабжения.

Свет выключился более чем 70 тысячах квартир и офисов. Остановилось метро, лифты и светофоры. Электричество исчезло около 21 часа, восстановили электроснабжение в полночь.

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Обесточивание прервало шоу на Бродвее и концерт Дженнифер Лопес в Мэдисон-сквер-гарден. Причина сбоя точно не известна, местные власти говорят – вероятно, дала сбой электроника в распределительных системах.

Напомним, в Днепропетровской области бушевала непогода. Ураган валил деревья и повредил конструкции зданий, есть погибший.

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