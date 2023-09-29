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БЛЭКАУТ В КУРСКЕ | Оккупанты снижают ТЕМПЫ НАСТУПЛЕНИЯ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023

— Утренний обстрел центра Херсона: комментарии очевидцев;

— Блэкаут в Курске — работали украинские дроны;

— ВСУ поразили зенитно-ракетный комплекс РФ — сводка Генштаба;

— Оккупанты снизили темпы наступательных операций на линии Купянск-Сватово-Кременная — ISW;

— Три брата-пограничника служат вместе на Харьковщине — уникальная история;

— Спрос на российский газ в мире упал;

— Как россияне до сих пор заезжают в ЕС и чем это чревато для Европы;

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