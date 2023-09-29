Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
БЛЭКАУТ В КУРСКЕ | Оккупанты снижают ТЕМПЫ НАСТУПЛЕНИЯ | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
— Утренний обстрел центра Херсона: комментарии очевидцев;
— Блэкаут в Курске — работали украинские дроны;
— ВСУ поразили зенитно-ракетный комплекс РФ — сводка Генштаба;
— Оккупанты снизили темпы наступательных операций на линии Купянск-Сватово-Кременная — ISW;
— Три брата-пограничника служат вместе на Харьковщине — уникальная история;
— Спрос на российский газ в мире упал;
— Как россияне до сих пор заезжают в ЕС и чем это чревато для Европы;
— РФ обстреляла село Новояковлевку крупными калибрами: есть пострадавшие.
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