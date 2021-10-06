Блинкен в видеообращении к годовщине трагедии в Бабьем Яру рассказал об отчиме

Мир должен позаботиться о том, чтобы о жертвах Бабьего Яра рассказывали полную историю и каждый день делали все возможное, чтобы она не повторилась.

На этом в специальном видеообращении акцентировал внимание госсекретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь добавляет: на протяжении многих десятилетий мир не помнил, что произошло в Бабьем Яру, и это было сделано намеренно.

Сначала нацисты хотели скрыть следы своего ужасного преступления. Потом советская история обходила упоминания о том, что гитлеровцы уничтожили именно евреев, а также то, что они были убиты потому, что и были собственно евреями.

Тема Бабьего Яра близка Энтони Блинкену, поскольку его отчим Сэмюэль Пизаро (отчим Энтони Блинкена – еврей, родился в Польше, – Ред.) во время Холокоста потерял почти всех, кого любил, пережил Освенцим и несколько других нацистских концлагерей.

По словам госсекретаря США, отчим долго добивался того, чтобы Советский Союз раскрыл правду о Бабьем Яре. Потому что верил, что лучший способ преодолеть ненависть – показать людям, к чему она приводит.

– Он знал, что если мы не помним или намеренно вычеркиваем части нашей истории, то еще больше дегуманизируем жертв. И этим мы лишаем себя и будущие поколения уроков, которые должны усвоить и поступать соответственно, – говорит Энтони Блинкен.

6 октября в Киеве продолжаются траурные мероприятия к 80-й годовщине расстрела евреев в Бабьем Яру.

Чтобы принять участие в церемонии, в Украину прибыли президенты Германии и Израиля – Франк-Вальтер Штайнмайер и Ицхак Герцог.

Они приняли участие в открытии мемориального объекта Кристаллическая стена плача.

5 октября почти 800 человек прошли маршем памяти от кинотеатра Киевская Русь к урочищу Бабий Яр.

Массовые расстрелы евреев произошли 29-30 сентября 1941 года.

За два дня нацисты убили по меньшей мере 34 тыс. евреев, проживавших в Киеве.

Фото: Getty Images

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