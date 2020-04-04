Блокпосты и комендантский час. На Буковине вводят дополнительные карантинные меры

На Буковине, где сейчас больше всего больных, комендантский час. Пока он продлится до 6 апреля. Перемещение людей максимально ограничено. А с 3 апреля въезд и выезд из области возможен только через блокпосты.

Тернопольщина, которая среди лидеров по количеству инфицированных, также усиливает меры безопасности. После заявлений медиков из Монастырского района о неготовности противостоять коронавирусу, готовность области проверил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. А на Франковщине полицейские контролируют земляков, которые в обсервации по возвращении из-за границы. С начала года на Прикарпатье вернулись 20 тыс. заробитчан. Подробнее в сюжете Марины Мазурак.

Напомним, в Минздраве назвали даты пика заболеваемости Covid-19 в Украине.

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