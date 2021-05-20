Молния чуть не убила женщину, а град уничтожил дорогу: последствия непогоды в Украине

В Днепропетровской области две женщины пострадали из-за молнии. Одна из них попала в реанимацию, другой госпитализация не понадобилась.

Молния ударила в женщин, когда они шли на пастбище за коровами. Пострадавшие не сразу поняли, что произошло. Одна из них доползла до ближайшего дома, чтобы вызвать скорую.

А в Черкасской области, в городе Смела, мощный ливень с градом полностью уничтожил часть дороги. Асфальт поднимало на несколько метров и вместе со щебнем несло водой. Под угрозой оказался железнодорожный переезд.

Непогода уничтожила также огороды. По предварительным подсчетам, на ликвидацию последствий стихии нужно минимум 3 млн грн.

Синоптики прогнозируют, что такая погода в Украине будет до конца недели. Почти во всех регионах будут ливни и сильный ветер.

Распогодится в субботу, 22 мая, к концу месяца значительно потеплеет — до +25 градусов, и без осадков.

В пятницу, 21 мая, ожидаются небольшие дожди и грозы в центральных областях Украины. На остальной территории — без существенных осадков. Максимальная дневная температура составит +22 +24.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.