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Молния убила трех человек. Как уберечься и где не надо прятаться

На Прикарпатье молния убила трех человек. Еще одна женщина пострадала. В селе Беньковцы пассажиры вышли из автобуса, когда началась сильная гроза. Хотели переждать непогоду на остановке, которая была рядом. В убежище успели дойти только трое. Молния попала в дерево над остановкой.

В грозу специалисты советуют обязательно выключать мобильные телефоны. А еще – не прятаться под высокими деревьями и металлическими конструкциями. Ведь сила тока молнии в 16 тыс. раз больше, чем в бытовой розетке. А температура разряда достигает 10 тыс. градусов. Поэтому когда молния попадает в человека – шансов выжить мало.

Все произошло мгновенно. От удара током трое мужчин погибли на месте. Местные говорят, такой грозы и молнии еще не видели.

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Еще три человека почти не пострадали. Только одну женщину госпитализировали, и на утро отпустили домой. Медики говорят, у мужчин шансов выжить не было. Умерли мгновенно от остановки сердца.

До остановки, где произошла трагедия, крестьяне принесли свечи. Уголовное производство, которое полиция начала, вероятно, закроют. Наказывать за гибель людей никого.

К слову, в Ивано-Франковской области молния убила троих человек.

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