Молния попала в мужчину — последствия непогоды в Украине

Украину 25 июня накрыл ливень и грозы, вследствие этого обесточены 811 населенных пунктов в 9 областях.

Львов оправляется от непогоды в Украине. Вечером город накрыла мощная буря, обильный дождь заливал улицы и площади. А мощные шквалы валили деревья и срывали крыши.

Повреждены десятки автомобилей — на них падали деревья и ветки, а также части фасадов. Многие машины затопило, потому что на некоторых улицах сточные коллекторы не выдерживали нагрузки. Есть пострадавший.

Из Львова циклон переместился в Ровенскую область. Там до сих пор без света более трехсот сел и городков. Ураган разбил сотни деревьев — они падали на дороги и блокировали движение.

В результате стихии пострадали два человека — молния попала в мужчину, он получил ожоги, а в селе часть крыши травмировала женщину, у нее перелом ноги. В Ровно дерево упало на маршрутку, к счастью, никто из пассажиров не пострадал. Также молния попала в частный дом, начался пожар.

Обильные ливни со шквалами прошли на Прикарпатье. В предгорье выпал гигантский град, размером с перепелиное яйцо.

Ураган во Львове

Сильная буря с ливнем накрыла Львов после обеда. Оперативный штаб горсовета по ликвидации последствий непогоды насчитал по меньшей мере 55 поваленных деревьев, некоторые из них вырваны с корнем.

Они падали на дороги и автомобили. Ураган также повалил пять электроопор, пострадали от стихии и сети электротранспорта – трамваи остановились.

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