Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Близость к врагу и пристреляные бойницы. ВСУ держит оборону под Авдеевкой

Российские боевики из запрещенных минометов обстреляли Новотошковское, из гранатометов и пулеметов – Лебединское, Славное и Новомихайловку. Также дважды ударили по защитникам Новолуганского, применив миномет, ручной противотанковый гранатомет и другое оружие.

Авдеевская промзона – это идеальное место для ближних боев и внезапных атак. Здесь маленькие расстояния до врага и пристреляные бойницы. Если не вестись на провокации врага и не давать ответный огонь, противник теряет интерес и унимается. Однако 8 февраля все было иначе, ВСУ дали огневой ответ врагу. Получив отпор, боевики стали послушными, хотя образцового поведения пока еще не проявляют. Детали в сюжете Владимира Михайлова.

Напомним, через российские пункты пропуска Гуково и Донецк от 17 сентября 2019 года по 28 января 2020 на оккупированную территорию Донбасса прошел 341 человек в военной форме Российской Федерации. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Прекращение огня и снятие санкций с РФ – плюсы и минусы мюнхенского плана
Прекращение огня и снятие санкций с РФ – плюсы и минусы мюнхенского плана
Пророссийский план: почему 12 шагов для мира неприемлемы для Украины
Пророссийский план: почему 12 шагов для мира неприемлемы для Украины
Мюнхенский план “завершения войны в Украине” исчез с сайта конференции
Мюнхенский план “завершения войны в Украине” исчез с сайта конференции
5 лет Широкинской операции: как Азов занимал важные высоты под Мариуполем
5 лет Широкинской операции: как Азов занимал важные высоты под Мариуполем
12 шагов ради мира: в Мюнхене представлен план завершения войны на Донбассе
12 шагов ради мира: в Мюнхене представлен план завершения войны на Донбассе
На Донбасс через пункты пропуска РФ попали более 340 военных – ОБСЕ
На Донбасс через пункты пропуска РФ попали более 340 военных – ОБСЕ
Как получить статус участника боевых действий – инструкция
Как получить статус участника боевых действий – инструкция
Перепись населения на Донбассе и в Крыму хотят провести с помощью спутника
Перепись населения на Донбассе и в Крыму хотят провести с помощью спутника

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка