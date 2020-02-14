Близость к врагу и пристреляные бойницы. ВСУ держит оборону под Авдеевкой

Российские боевики из запрещенных минометов обстреляли Новотошковское, из гранатометов и пулеметов – Лебединское, Славное и Новомихайловку. Также дважды ударили по защитникам Новолуганского, применив миномет, ручной противотанковый гранатомет и другое оружие.

Авдеевская промзона – это идеальное место для ближних боев и внезапных атак. Здесь маленькие расстояния до врага и пристреляные бойницы. Если не вестись на провокации врага и не давать ответный огонь, противник теряет интерес и унимается. Однако 8 февраля все было иначе, ВСУ дали огневой ответ врагу. Получив отпор, боевики стали послушными, хотя образцового поведения пока еще не проявляют. Детали в сюжете Владимира Михайлова.

Напомним, через российские пункты пропуска Гуково и Донецк от 17 сентября 2019 года по 28 января 2020 на оккупированную территорию Донбасса прошел 341 человек в военной форме Российской Федерации. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

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