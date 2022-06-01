Около 32 тыс. депортировано: какие преступления оккупанты совершают против украинских детей

Российские оккупанты продолжают совершать преступления против детей. Приблизительно 32 тыс. украинских детей принудительно вывезли на территорию РФ или в аннексированный Крым, в частности речь идет о воспитанниках Херсонского детдома.

Об этом рассказал эксперт Харьковского института социальных исследований Андрей Черноусов.

Он подчеркнул, что самое страшное преступление против ребенка – это убийство. На сегодняшний день 244 ребенка были убиты российскими оккупантами. Более того, это данные без Мариуполя и остальных оккупированных населенных пунктов Украины.

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Также эксперт рассказал о том, как захватчики принудительно вывозят целые украинские семьи.

— У нас есть конкретная история семьи, которая была принудительно перемещена из Мариуполя в фильтрационные лагеря. Они находились три недели в населенных пунктах вблизи “ДНР”. Затем через Латвию и Литву им удалось попасть в Украину. Мы здесь используем данные Офиса президента, которые говорят, что примерно 32 тыс. детей были перемещены на территорию страны-оккупанта, — заявил Черноусов.

Он добавил, что это лишь приблизительные данные, поэтому реальность может иметь больший масштаб.

— У нас есть отдельная информация о Херсонском детдоме, который не удалось эвакуировать. Мы получили определенные данные, согласно которым часть детей оттуда перевезли в Крым. Дальше история не дает объяснений. К счастью, детей из Луганской и Донецкой областей, где сейчас ведутся бои, удалось вовремя эвакуировать, — рассказал эксперт Харьковского института социальных исследований.

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