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Близнецовый рекорд! В Трускавецкой школе учатся сразу 10 пар двойняшек

Близнецы, двойняшки и даже тройняшки – аж 10 пар братьев и сестер учится в трускавецкой гимназии на Львовщине. От такого количества учителям, иногда, в глазах двоится. Однако они потешаются, что же в стенах их учебного заведения учится столько пар одинаковых школьников и называют это изюминкой.

Йоланка, Миланка и Маркиянко. Трое малышей похожи между собой как три капли воды. Отличить между собой девочек почти невозможно. Даже мама не всегда с первого взгляда может сказать, где Йолана, а где Милана.

В этом году тройняшки пошли в первый класс.

Родители лишь волнуются, чтобы школьники не прибегали к шалостям и не вводили в заблуждение учителей, кто есть кто. Однако, педагоги уверены, их не обманешь, за годы работы научились находить особенности в каждом ребенке.

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Но кроме трийняшек в классе две близняшки, а в параллельном – пара близнецов. Но больше всего в третьем “А” – аж две пары близнецов и двойни.

Всего в школе до 10 пар детей похожих между собой, радуются, что именно здесь учатся столько одинаковых школьников.

Почему в Трускавце такая концентрация близнецов – загадка. Местные шутят, это все местные лечебная вода.

К слову, каникулы в США и Канаде: как работает реабилитационная программа для детей Донбасса.

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