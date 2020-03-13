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Факты / Видео / Украина

Богослужение онлайн и дезинфекция: как Украина борется с коронавирусом

Во всех регионах страны пытаются остановить распространение вируса. Дезинфицируют общественный транспорт и города скопления людей. А церковь призвала пожилых людей и родителей с детьми не посещать храмы, а смотреть богослужения онлайн. А всех остальных -соблюдать правила личной гигиены и не целовать иконы.

На Буковине, где обнаружили первый зарегистрированный случай, уже потратили 4 млн грн на противодействие коронавирусу. Приобрели средства индивидуальной защиты, защитные костюмы, лекарства, оборудование и сделали ремонт отделений. Чтобы остановить эпидемию все спортивные и развлекательные центры решили закрыть. Город просто замер. Закрывают даже Калиновку — это один из крупнейших рынков не только в области, но и в Украине. Детали в сюжете Ирины Тимчишин.

Напомним, ситуацию с украинцами в Словении, которые застряли на границе, когда возвращались из Италии в Украину, взял под личный контроль министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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