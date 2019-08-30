Боевики достались укреплений ВСУ и получили отпор – четырех уничтожено, один задержан

Активизация штурмовых групп на всех участках фронта. После неудачных попыток подойти к армейским опорникам на луганском направлении, под Горловкой и в районе Авдеевки.

На Светлодарской дуге враг таки смог добраться серой зоны украинских укреплений, за что и были разгромлены бойцами полка Азов. Четверо оккупантов погибли, еще один задержан. Теперь на этом участке фронта усиленная система наблюдения.

Пока минометы и артиллерия молчат, самое безопасное оружие на этом участке фронта – автоматические гранатометы.

При относительно небольшом расстоянии разлета осколков после разрыва – 4 метра, боевики пытаются сделать эффект внезапности, когда при полной тишине и нескольких часов отсутствия боев, на позиции прилетает вражеская граната.

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Увеличение калибров, интенсивности огня, внезапность обстрелов. Украинские армейцы говорят, ситуация на фронте возвращается к периоду объявления прекращения огня.

В последние дни военные заметили и активизации снайперов на этом участке. Уверены, работают профессионалы. Ведь при расстоянии более километра к вражеским позициям, попадать в бойницы шахтер-дилетант не сможет.

Бессрочный режим тишины не принес никаких выполненных договоренностей со стороны врага. За период от 21 июля только уменьшились калибры, что позволило боевикам укрепить свои укрепления, однако потерь и ранений не стало меньше. Сегодня утром на Приазовье возле села Водяное выстрел вражеского снайпера унес жизнь единственного сына у матери морского пехотинца Сергея Савинова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как работает на передовой самое секретное подразделение ООС.

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