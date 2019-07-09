Боевики под смех сняли видео обстрела Александровки из ракетной установки

В сети появилось видео, на котором террористы обстреливают жилые кварталы Александровки, в окрестностях Марьинки.

Ролик, снятый на мобильный, интернет выложили сами боевики. Ударив с мощной ракетной установки, голос за кадром желает доброго утра, а потом смеется огромного взрыва в населенном пункте.

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В пресс-службе 24 бригады Вооруженных сил Украины предполагают: враг пытался выдать это преступление по обстрелы украинских военных для дискредитации.

Боевики также надеялись, что наши армейцы, поддавшись на провокации, откроют огонь. Зато силы Операции, фиксируют подобные преступления против гражданского населения для передачи в Общий центр по вопросам прекращения огня и разграничения сторон.

Напомним, волонтер-медик получил ранения в результате взрыва возле населенного пункта Новотроицкого Донецкой области.

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