Боевики продолжают провоцировать – ситуация на передовой

На передовой сегодня штаб ООС зафиксировал один вражеский обстрел. Обошлось без потерь. Поэтому украинским военным есть время укреплять позиции.

Говорят, что часто боевики навеселе выскакивают из окопов и выкрикивают армейцам “приветы”. А как протрезвиють, то начинают копать траншеи экскаватором. Бойцы только удивляются такой наглости.

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Сергей – один из них. Служба разделила его с сыном, который пошел по стопам отца. Он сейчас изучает военное дело и мечтает стать пилотом.

Сегодняшним выбором сына Украинский боец ​​гордится, но надеется, что ему все же не придется идти на фронт. Мужчина надеется, что пока парень выучится – война закончится.

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