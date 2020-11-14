Боевики продолжают провоцировать – ситуация на передовой
На передовой сегодня штаб ООС зафиксировал один вражеский обстрел. Обошлось без потерь. Поэтому украинским военным есть время укреплять позиции.
Говорят, что часто боевики навеселе выскакивают из окопов и выкрикивают армейцам “приветы”. А как протрезвиють, то начинают копать траншеи экскаватором. Бойцы только удивляются такой наглости.
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Сергей – один из них. Служба разделила его с сыном, который пошел по стопам отца. Он сейчас изучает военное дело и мечтает стать пилотом.
Сегодняшним выбором сына Украинский боец гордится, но надеется, что ему все же не придется идти на фронт. Мужчина надеется, что пока парень выучится – война закончится.
2020-11-14
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