Боевики провоцируют техникой и беспилотниками — ситуация в зоне ООС

Село на Луганщине в последние дни вдруг стало горячей точкой на Донбассе. Штаб подает — ежесуточно 17 мин, 20 мин выпустили боевики.

Боевики на участке фронта настолько обнаглели, что выдвигают свою технику вперед прямо на глазах украинских военных.

Беха — это боевая машина пехоты. Террористические войска будто дразнят, выгоняя бронетехнику, в ожидании, когда украинские войска откроют свои огневые точки. Тогда высокая вероятность что сработает вражеский снайпер. Так недавно на позициях погиб армеец.

Здешняя местность позволяет боевикам использовать весь спектр вооружения. Рельеф Луганщины способствует близким и дальним боям.

А на другом участке луганского фронта армейцам удалось подбить беспилотник боевиков, который террористы переделали на ударный.

Факты ICTV ранее писали о том, что боевики ударили по ВСУ фосфорными снарядами.

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