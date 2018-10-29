Боевики открыли огонь по позициям ВСУ: чем ответили бойцы ООС
На передовой за минувшие сутки один наш армеец ранен! Враг атаковал 19 раз – больше всего на Мариупольском и Донецком направлениях.
В частности у Марьинки обстрелы не прекращались несколько недель … Однако нашим парням удалось остановить вражеский пулемет.
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Прошлой ночью боевики даже задействовали противотанковый гранатомет в надежде завязать бой. После проигрышных пулеметных дуэлей, наемники не оставляют попыток взять украинские позиции штурмом.
Неделя в Марьинке был непростой. На западной окраине Донецка замечена активизация боевиков. Несмотря на то, что подходы к украинским позициям заминированы, террористические войска не оставляют попыток заходить в окопы.
К слову, Факты ICTV сообщали, что враг атаковал возле Песков и понес потери.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!