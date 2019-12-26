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Факты / Видео / Украина

Боевики выпустили противотанковую управляемую ракету по грузовику ВСУ

На передовой за минувшие сутки было 12 вражеских атак. К счастью, потерь и раненых нет. Горячее было у Невельского, Васильевки, Луганского и Новолуганска.

Вблизи оккупированной Старомихайловки боевики работают коварно, выманивают одиночными выстрелами и провоцируют ВСУ ответа.

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А туда, где был огонь, бьют с крупнокалиберного оружия. Стреляют минометами 82 и 120 мм, также закидают реактивными снарядами.

Армейцы быстро определяют, что захваченный кирпичный завод в окрестностях оккупированной Старомихайловки – эпицентр выхода снарядов.

Украинские защитники огонь в ответ не ведут. Террористы перестраховываются, прикрывают огонь больших калибров стрелковым оружием.

Боевики били не только из гранатометов, также запустили противотанковые управляемые ракеты. Одна из которых попала в грузовик, который подвозил воду на позицию.

Армейцы, которые сопровождали груз, успели вовремя эвакуироваться и не пострадали.

Напомним, украинские военные собрали импровизированную новогоднюю елку из мин, снарядов и гранат, которые прилетают со стороны оккупантов.

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