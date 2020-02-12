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Факты / Видео / Украина

Боевики из Донбасса гуляют по Киеву и других городах: почему их не могут осудить

Пока на Донбассе, на передовой все четко понятно – кто враг, кто брат, где война, а где в 100 метрах уже мир, где в окопах знают, кто по ним стреляет, а местные ежедневно платят цену русского мира, далеко в тылу, в Киеве, Львове или Одессе – все не так однозначно.

Мы давно привыкли жить, не зная соседей. Но если внимательно просмотреть, может оказаться, что рядом с нами те, кто еще вчера воевал против нас, убивал на фронте украинских солдат. Они сняли русскую горку, смогли пробраться через линию соприкосновения под видом мирных жителей.

Сколько их, почему их не замечают СБУ, пограничники, полиция… О незаметной войне в тылу смотрите в сюжете Владимира Михайлова.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как СБУ разоблачила кибертеррористов.

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