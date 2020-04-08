Боевики заблокировали КПВВ в Станице Луганской — люди преодолевали линию разграничения вплавь

В National Public Radio обнародовали заявление трех бывших послов США в Украине Уильяма Тейлора, Джона Хербста и Стивена Пайфера. По мнению дипломатов, поскольку распространение коронавируса и падение цен на нефть очень болезненно бьют по Кремлю и США, их союзники должны предложить отмену санкции против России, если Путин прекратит свое вторжение в Украину.

Хотя годы дипломатии с целью положить конец войне в Украине зашли в тупик, высокий уровень давления со стороны США может помочь выйти из этого тупика. Кризис коронавируса может дать Кремлю основания согласиться. Но пока весь мир борется с пандемией, Путин усиливает террор против местного населения на Донбассе.

Между тем, боевики заблокировали на КПВВ Станица Луганская 46 человек и не позволяют им попасть домой. Украинская сторона согласилась пропустить местных жителей в сторону пропуска оккупантов, однако там они и застряли. Чтобы добраться домой, часть людей вынуждена буквально штурмовать реку Северский Донец. Подробнее в сюжете Владимира Михайлова.

Напомним, накануне российские наемники снова открыли огонь по окрестностям Марьинки. В результате обстрела из гранатомета ранения в ногу получила местная женщина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.