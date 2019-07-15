Боевики применяют против ВСУ запрещенные кассетные снаряды

При подходе к позициям украинских военных становится понятно, что метод просто прекратить стрелять в пророссийских боевиков не работает ни днем, ни ночью.

На позициях вблизи Новолуганского бойцы на всякий случай показывают безопасное место, диапазон калибров здесь немалый, в последние недели даже расширился.

Читайте: Грады и гаубицы – на Донбассе зафиксировали запрещенное вооружение боевиков

Во время артиллерийского огня внимание украинских защитников сосредоточено на месте выходов снарядов. Обычно это три-четыре точки. Под прикрытием артиллерии, боевики часто применяют минометы, которые расположены ближе, однако распознать место укрытия в это время труднее.

Украинские военные почувствовали не только снаряды, запрещенные Минском, но и те, которые запретили применять 107 государств мира, подписав соответствующую Конвенцию.

Две недели подряд из-за интенсивности обстрелов на этих позициях не было украинских журналистов. Сюда работала русская артиллерия и минометы. Украинских бойцов защищали окопы, но буквально накануне защитникам удалось уменьшить интенсивность вражеского огня.

Для этих бойцов это было делом чести. Целый месяц российский беспилотник не давал покоя украинским защитникам, корректируя вражеский огонь артиллерии с неба.

Когда он шел к нам, его засекли и спецсредствами посадили, – говорит боец полка Азов.

Но и без корректировщика террористы не отказались от больших калибров. Теперь у вражеского огня нет глаз, а значит и прицельности, однако своей цели оккупационная армия достигает количеством выпущенных снарядов.

Напомним, в Донецкой области боевики обстреляли частный дом – погиб мужчина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.