Бомбоубежища Николаева: хватит ли на всех и как обустроены
Где спрятаться в случае бомбардировки. После объявления военного положения телефоны николаевских спасателей разрываются. Горожане хотят знать, насколько оборудованы бомбоубежища и поместят ли всех.
За последние годы власти потратили 3 миллиона гривен на оснащение и ремонт укрытий. Их в городе более 400.
За десятки лет закрылись бомбоубежища обанкротившихся предприятий. Некоторые подвалы продали под магазины и кафе. Лучше защищены жители центра в сталинках. Впрочем, не всем в хранилищах хватает комфорта.
Смотрите: Пункты обогрева в Черкассах: кто может обратиться и адреса
Хранилища Николаева могут защитить только половину жителей. В многоэтажках на окраинах города нет даже подвалов. В случае необходимости людей разместят, успокаивают чиновники.
Напомним, в Николаеве целые дома без газа.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!