Бомбоубежища Николаева: хватит ли на всех и как обустроены

Где спрятаться в случае бомбардировки. После объявления военного положения телефоны николаевских спасателей разрываются. Горожане хотят знать, насколько оборудованы бомбоубежища и поместят ли всех.

За последние годы власти потратили 3 миллиона гривен на оснащение и ремонт укрытий. Их в городе более 400.

За десятки лет закрылись бомбоубежища обанкротившихся предприятий. Некоторые подвалы продали под магазины и кафе. Лучше защищены жители центра в сталинках. Впрочем, не всем в хранилищах хватает комфорта.

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Хранилища Николаева могут защитить только половину жителей. В многоэтажках на окраинах города нет даже подвалов. В случае необходимости людей разместят, успокаивают чиновники.

Напомним, в Николаеве целые дома без газа.

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