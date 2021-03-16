Борется с раком: журналистке Фактов ICTV Оксане Ткачевой нужна помощь

Журналист Фактов ICTV Оксана Ткачева нуждается в помощи. В июле прошлого года врачи озвучили страшный диагноз — карцинома (рак).

Оксана работает на ICTV уже 14 лет, в том числе ее помнят из-за смелых репортажей из Донбасса. С начала вооруженной агрессии она пережила и захват города, и псевдо-референдум, и многочисленные запугивания. Агрессивно настроенные люди не давали работать украинским СМИ.

Корреспонденту пришлось переехать в Киев и арендовать квартиру. Здесь она и узнала о болезни.

Сначала Оксана лечилась в государственной клинике, и опухоль все увеличивалась. На переливание крови и подготовку к операции ушло более 70 тыс. грн. Но это только начало пути — врачи подбирают эффективное лечение, поэтому пока примерный финансовый прогноз — несколько сотен тыс. грн.

Реквизиты для помощи Оксане Ткачевой: карта Приват 4149 4991 1903 2967 (Ткачева Оксана Владимировна).

Читайте Минздрав планирует разработать протоколы и стандарты лечения рака

Помощь детям с пороками сердца

600 детей с врожденными пороками сердца в Украине остались без помощи государства. Им необходимо установить сердечные импланты, однако стоит это около 90 тыс. грн.

Для среднестатистических украинских семей это звучит как приговор. Как помочь детям с пороками сердца, смотрите на Фактах ICTV.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.