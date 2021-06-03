Боролись за победу: День защиты детей в спортивной школе Фонда Реал Мадрид

Не сдерживая эмоций и радости праздновали День защиты детей и соревновались со звездной командой футбольного клуба Маэстро юные воспитанники социально-спортивной школы Фонда Реал Мадрид. Название матча выбрали не случайно — “Горжусь тобой!” чтобы подчеркнуть, насколько важна поддержка взрослых, в частности родителей.

Организатором мероприятия выступила общественная организация Эпицентр детям.

Юные спортсмены упорно боролись за победу, а противники — искренне радовались возможности живого общения и убеждены, что такие совместные матчи подкрепят веру детей в собственные силы и станут ярким воспоминанием на всю жизнь.

История Дня защиты детей

Ежегодно в первый день лета украинцы отмечают международный День защиты детей. Это важный праздник, который напоминает родителям о необходимости защищать своих детей и заботиться о них.

В Украине День защиты детей празднуют уже 22-й год подряд. Впервые эту традицию начал президент Украины Леонид Кучма в 1999 году.

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