Боролись за победу: День защиты детей в спортивной школе Фонда Реал Мадрид
Не сдерживая эмоций и радости праздновали День защиты детей и соревновались со звездной командой футбольного клуба Маэстро юные воспитанники социально-спортивной школы Фонда Реал Мадрид. Название матча выбрали не случайно — “Горжусь тобой!” чтобы подчеркнуть, насколько важна поддержка взрослых, в частности родителей.
Организатором мероприятия выступила общественная организация Эпицентр детям.
Юные спортсмены упорно боролись за победу, а противники — искренне радовались возможности живого общения и убеждены, что такие совместные матчи подкрепят веру детей в собственные силы и станут ярким воспоминанием на всю жизнь.
История Дня защиты детей
Ежегодно в первый день лета украинцы отмечают международный День защиты детей. Это важный праздник, который напоминает родителям о необходимости защищать своих детей и заботиться о них.
В Украине День защиты детей празднуют уже 22-й год подряд. Впервые эту традицию начал президент Украины Леонид Кучма в 1999 году.