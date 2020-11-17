Борьба с Covid-19 и эмоциональное выгорание: как помочь врачам

За время пандемии только в Киеве уволилась четверть врачей. Причины разные: нагрузка из-за коронавируса, низкая зарплата, страх принести инфекцию домой. Но главная — моральное состояние медиков, которых, несмотря на эмоциональное выгорание, практически невозможно уговорить посетить психолога.

Врачи, с которыми говорили, не раз сравнивали пандемию с войной. Как и на войне, есть потери, и постравматичний синдром у тех, кто воюет.

Для того, чтобы помочь бороться со стрессом, создали горячую линию Стоп. Паника. Медика. Однако проект не сработал, потому что они склонны держать переживания в себе.

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Они не привыкли обращаться к психологам. Хотя понимают, что это нужно. Поэтому полагаются на коллег, семью и пациентов.

Президент Владимир Зеленский во время своего обращения в Верховной Раде заявил, что в 2021 году зарплаты у медицинских работников значительно возрастут — врач будет зарабатывать минимум 20-25 тыс. грн.

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