Борьба с пропагандой: дроны ВСУ сбрасывают на Донбасс специальные листовки
На передовой, кроме военных действий, наши армейцы ведут и агитационную работу. На оккупированные территории запускают дроны, которые сбрасывают специальные листовки.
Задача Аиста, а именно так называется дрон аэроразведчиков – фиксирование позиций боевиков. Но не менее важная – информационная составляющая. На этот раз над Луганщингой, Донетчиной, временно оккупированными Саханкой и Новоазовском – наши дроны распространяют новые листовки.
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На украинских открытках – опровержение российской пропаганды, плюс – саркастическое предложение отдохнуть на курортах Украины. Конечно, после того, как те сдадутся и пройдут проверку в нашей службе безопасности. На открытках указаны номера телефонов СБУ.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как новый дрон ВСУ Bayraktar TB2 поражает цели.