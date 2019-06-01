Борьба с пропагандой: дроны ВСУ сбрасывают на Донбасс специальные листовки

На передовой, кроме военных действий, наши армейцы ведут и агитационную работу. На оккупированные территории запускают дроны, которые сбрасывают специальные листовки.

Задача Аиста, а именно так называется дрон аэроразведчиков – фиксирование позиций боевиков. Но не менее важная – информационная составляющая. На этот раз над Луганщингой, Донетчиной, временно оккупированными Саханкой и Новоазовском – наши дроны распространяют новые листовки.

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На украинских открытках – опровержение российской пропаганды, плюс – саркастическое предложение отдохнуть на курортах Украины. Конечно, после того, как те сдадутся и пройдут проверку в нашей службе безопасности. На открытках указаны номера телефонов СБУ.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как новый дрон ВСУ Bayraktar TB2 поражает цели.

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