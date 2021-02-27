Борьба за свой дом. Истории людей, которые вынужденно уехали из Крыма

Сегодня (27 февраля) ровно семь лет с начала активной фазы оккупации Крыма. И хотя аннексия полуострова началась гораздо раньше, но именно 27 февраля российские спецназовцы захватили Верховную Раду и Совет министров Крыма. И вывесили над зданиями триколоры.

Факты пообщались с двумя очевидцами тех событий, но не для того, чтобы вспомнить хронику оккупации, об этом уже много написано. Этот материал о людях, которые за тысячу километров от родного дома, ежедневно продолжают свою борьбу и свой протест агрессору, каждый на своем поприще.

Час для интревью Фактам Ахтем Сеитаблаев выкраивает между рабочими встречами и подготовкой к выставке в Крымском доме, который возглавляет.

Асан Буджуров, в 29 лет владелец трех столичных ресторанов с десятками наемных работников. А в 14-м, когда из оккупации еще студентом-архитектором отправился в Киев, начинал с небольшого киоска на Житнем рынке, где вдвоем с отцом жарил чебуреки.

Истории их семей схожи с многими крымско-татарскими судьбами.

Семь лет спустя, за тысячу километров от дома, их борьба продолжается. Ахтем снимает и снимается в кино, рассказывающее всему миру о российской агрессии.

Асан через кухню знакомит гостей с обычаями своего народа за чашкой кофе — его крымские татары пьют очень часто.

День крымского сопротивления российской оккупации

На 26 февраля в Украине приходится День крымского сопротивления российской оккупации. Эта дата официально появилась в 2020 году, когда президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

В феврале 2014 года началась оккупация Крыма Россией. 20 февраля на полуострове появились грузовики без номеров и так называемые зеленые человечки — это были вооруженные военные без опознавательных знаков.

Тогда же начали формировать так называемые отряды крымской самообороны, которыми руководили офицеры спецслужб и Вооруженных сил России.