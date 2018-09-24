Борьба за свободу слова: в Львовском общежитии выгоняют студентов

О борьбе за свободу слова и против запугивания в львовском колледже строительства, архитектуры и дизайна сегодня от нашей съемочной группы лично узнала министр образования Лилия Гриневич.

За критику ужасных условий в общежитии – выселение. Так во львовском колледже строительства, архитектуры и дизайна наказывают студентов, которые жалуются на плохие комнаты. Три недели назад здесь выставили на улицу Михаила Хвень. Далее проблемы начались у Дарьи и Виталия. Они учатся в другом колледже, но несколько лет по соглашению жили здесь, потому что в своем общежитии мест не имеют. И когда пожаловались журналистам на условия, на следующий день им места не нашлось.

Далее еще хуже. Их начали запугивать – мол, не уйдете, выгонят всех.

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Юрий Соха наконец письменно гарантирует что Виталий уже не бездомный, уверяет что его никто не будет травить, а коменданта за произвол обещает наказать.

Своенравный комендант не только выселил беззащитных детей. Но и вытолкал за дверь нашу съемочную группу. За действия, зафиксированные на кадрах, полиция уже открыла уголовное производство – за препятствование журналистской деятельности. Видеоматериалы мы передали лично министру образования. Вместе с Дарьей и Виталием, которых выселили и из-за этого могут остаться еще и без образования.

В областном департаменте образования комиссию уже создали. Обещают все изучить и виновных наказать.

К слову, антисанитария и 8 человек в комнате – ужасное состояние общежитий в Украине.

Опубликовано Сентябрь, 24 в 16:59



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