Борис Джонсон созвонится с Путиным 2 февраля

В среду, 2 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен провести телефонные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным по российской эскалации на украинской границе.

США, НАТО, ОБСЕ и ЕС обязались продолжить искать дипломатическое решение для предотвращения дальнейшей агрессии России против Украины. Все шаги будут координированы с Киевом.

Во вторник, 1 февраля, Джонсон посетил Киев и провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Он заверил, что Запад поддерживает украинцев перед угрозой России.

В ближайшее время должны объявить о создании нового союза Британии, Польши и Украины.

Британия выделит 1,7 миллиардов фунтов на строительство флота и еще 2 миллиарда – на реализацию совместных проектов.

Тем временем правительство Польши одобрило решение о предоставлении Украине помощи оружием. В частности, дадут самое современное польское оборудование: переносные зенитно-ракетные комплексы и боеприпасы.

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