Борис Джонсон созвонится с Путиным 2 февраля
В среду, 2 февраля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен провести телефонные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным по российской эскалации на украинской границе.
США, НАТО, ОБСЕ и ЕС обязались продолжить искать дипломатическое решение для предотвращения дальнейшей агрессии России против Украины. Все шаги будут координированы с Киевом.
Во вторник, 1 февраля, Джонсон посетил Киев и провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Он заверил, что Запад поддерживает украинцев перед угрозой России.
В ближайшее время должны объявить о создании нового союза Британии, Польши и Украины.
Британия выделит 1,7 миллиардов фунтов на строительство флота и еще 2 миллиарда – на реализацию совместных проектов.
Тем временем правительство Польши одобрило решение о предоставлении Украине помощи оружием. В частности, дадут самое современное польское оборудование: переносные зенитно-ракетные комплексы и боеприпасы.