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Боялись за женщин и детей. Эксклюзивное интервью бортпроводника об эвакуации из Уханя

Немало наших соотечественников до сих пор остаются за рубежом. Если их вернут домой, они обязаны будут пройти процедуры самоизоляции, если же на границе у кого-то заподозрят заболевание Covid-19 — их ждет обсервация.

Собственно, для украинской власти сама операция по эвакуации украинцев не нова. Почти месяц назад мы забрали украинцев из китайского города Ухань. Вокруг этого спецрейса было много шума. Фактам ICTV  удалось получить эксклюзивное интервью с одним из участников, экипажа которые сначала эвакуировали украинцев из Китая, а потом с ними находился на обсервации.

Сейчас о коронавирусе в Китае он рассказывает с улыбкой. Но еще месяц назад ему было не до шуток. Дмитрий бортпроводник, и хотя полеты в поднебесную для него уже обычное дело, ситуацию в аэропорту называет апокалиптическим фильмом.

Факты ICTV ранее писали о том, как проходила эвакуация украинцев из Уханя.

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