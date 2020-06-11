Боятся идти в больницу. Медики отчитываются об уменьшении пациентов в учреждениях
Из-за коронавируса в больницах исчезли очереди пациентов. Медики говорят, что количество пациентов в различных специалистов сократилась в пять раз.
Украинцы из-за страха заразиться коронавирусум не спешат даже с серьезными болезнями или обострением хронических. И как следствие попадают уже в критическом состоянии.
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Медики призывают не терпеть и не откладывать визит к врачу. Потому что в больнице более безопасно, чем, например, в супермаркете.
Врачи советуют реально оценивать ситуацию и, если вы имеете хронические болезни, чувствуете обострения, или резкая боль не занимайтесь самолечением и не загоняйте себя в критическом состоянии.
По состоянию на 11 июня Киев и еще 8 областей не соответствуют необходимым критериям для ослабления карантинных мер.
Данные МОЗ свидетельствуют, что пока не готовы к частичному снятию карантина г. Киев, Житомирская, Волынская, Киевская, Закарпатская, Ровенская, Львовская, Черновицкая и Тернопольская области. Все — по показателю инцидентности.