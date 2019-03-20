Боялся гибридной агрессии России: эксперты о причинах отставки Назарбаева

В Казахстане приняли историческое решение и переименовали город Астану на Нурсултан. Инициировал такие изменения новый президент страны – вчерашний спикер Касым-Жомарт Токаев.

Эксперты же сегодня озвучили возможные причины отставки Назарбаева. Говорят, боялся гибридной агрессии России.

Под наблюдением Назарбаева, новый президент войдет в курс дел, поставит под контроль местную элиту. Ведь Казахстан находится под постоянной угрозой российской гибридной агрессии – здесь и общий границе, и главное, сотни тысяч россиян, которых Кремль гипотетически может защищать.

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Эксперты утверждают, 78-летний Назарбаев боялся неопределенности, если бы из-за болезни или смерть, потерял должность. Именно в такой ситуации Россия могла бы попытаться захватить власть в Казахстане.

Напомним, до выборов 2020 года президентом Казахстана будет Касым-Жомарт Токаев.

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