ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Вместе мы сила
Факты / Видео / Мир / Россия

Боится потерять власть? Как и почему Путин провел виртуальную встречу со стюардессами

Анна Боль Журналистка Факти ICTV

Падение режима Путина прогнозируют эксперты западных СМИ. Впрочем, не просто сейчас, а в течение года.

Между тем, хозяин Кремля, который, возможно, уже не в Кремле, а живет в бункере, продолжает свои угрозы. И это на фоне колоссального экономического падения, вызванного беспрецедентными санкциями Запада.

Ситуация в России ухудшается настолько быстрыми темпами, что вскоре станет хуже северокорейского режима. В этом убежден министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что реакция на агрессию Кремля не только иностранных правительств, но и западного бизнеса уже стала болезненной для России. И дальше санкционное давление еще будет усиливаться.

Полный крах Путинского режима ждет Россию уже в течение 12 месяцев – отметили в издании Bloomberg. Путин проигнорировал материальные ограничения своего войска и страны, а также не ожидал столь сильного сопротивления украинцев. Очевидно, что когда политики принимают чрезвычайно плохие решения — их очень скоро ждет фиаско.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Потерялись из-за войны: в Украине создан Telegram-канал для поиска детей
Потерялись из-за войны: в Украине создан Telegram-канал для поиска детей
Орбан разрешил размещение войск НАТО в Венгрии
Орбан разрешил размещение войск НАТО в Венгрии
В России хаос! Граждане запасаются импортными товарами
В России хаос! Граждане запасаются импортными товарами
Угроза ядерным объектам и обстрелы гражданских: Зеленский рассказал президенту Евросовета о действиях РФ
Угроза ядерным объектам и обстрелы гражданских: Зеленский рассказал президенту Евросовета о действиях РФ
Украинские военные уничтожили 30 вертолетов войск РФ на аэродроме возле Херсона
Украинские военные уничтожили 30 вертолетов войск РФ на аэродроме возле Херсона
Аэропорт Николаева освободили от российских захватчиков
Аэропорт Николаева освободили от российских захватчиков
Еврокомиссия завтра рассмотрит варианты избавления от зависимости от российского топлива
Еврокомиссия завтра рассмотрит варианты избавления от зависимости от российского топлива
Зеленский обсудил с премьером Индии борьбу с российской агрессией
Зеленский обсудил с премьером Индии борьбу с российской агрессией
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка