Боится потерять власть? Как и почему Путин провел виртуальную встречу со стюардессами

Падение режима Путина прогнозируют эксперты западных СМИ. Впрочем, не просто сейчас, а в течение года.

Между тем, хозяин Кремля, который, возможно, уже не в Кремле, а живет в бункере, продолжает свои угрозы. И это на фоне колоссального экономического падения, вызванного беспрецедентными санкциями Запада.

Ситуация в России ухудшается настолько быстрыми темпами, что вскоре станет хуже северокорейского режима. В этом убежден министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что реакция на агрессию Кремля не только иностранных правительств, но и западного бизнеса уже стала болезненной для России. И дальше санкционное давление еще будет усиливаться.

Полный крах Путинского режима ждет Россию уже в течение 12 месяцев – отметили в издании Bloomberg. Путин проигнорировал материальные ограничения своего войска и страны, а также не ожидал столь сильного сопротивления украинцев. Очевидно, что когда политики принимают чрезвычайно плохие решения — их очень скоро ждет фиаско.

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