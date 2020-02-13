Недостаток финансирования и оснащения: готовность регионов Украины к вспышке коронавируса

Каждый регион Украины готовит на случай эпидемии специальные помещения, оснащение, защитные костюмы, маски. И с этим проблемы.

На Харьковщине, например, врачи из спецодежды имеют только противочумные костюмы еще советских времен. Не хватает очков, перчаток. Всего, не хватает палат, карет скорых и финансирования.

Государственного обеспечения нет – все легло на плечи самих заведений. Факты проверили готовность регионов к возможной вспышке коронавируса. Спецрепортаж Татьяны Доцяк и Ирины Тымчишин.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что США ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса.

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