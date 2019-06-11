Нехватка медиков в США: почему молодые люди не рискуют учиться на врачей

Через шесть лет Соединенным Штатам нужны будут дополнительные 2 млн 300 тыс. медицинских работников. Главная причина – стареющее население. И, согласно данным исследований и учитывая тренды, сотни тысяч вакансий останутся не заполнеными.

Уже сейчас Америке, особенно в глубинке, не хватает и врачей, и медсестер, и лаборантов. Учиться долго – до 10 лет, дорого – от $150 тыс. и до $400 тыс., и все меньше молодых людей берут на себя такую ​​ответственность.

В городских районах более 200 врачей обслуживают 100 тыс. человек, в сельских районах соотношение врачей к пациентам гораздо меньше: 82 на каждые 100 тыс.

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Уже сейчас 15% всех медсестер и 23% других медицинских работников в США – мигранты. И стране нужно больше. Но не все так просто. Соединенные Штаты не признают иностранные медицинские дипломы. Надо учиться дополнительно. И для того, чтобы практиковать медицину, надо получить американский сертификат.

Для врачей на это могут уйти годы, по меньшей мере четыре. Надо сдать три экзамена, которые охватывают все – от общих наук до клинических, получить и пройти резидентуру в больнице, это 2-3 года. Для медсестер процесс переквалификации продолжается быстрее, да и выучиться с нуля можно за два года до базового уровня. И зарплата потом неплохая – в среднем $100 тыс. И мигранты чаще всего выбирают этот путь.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Великобритании врачи случайно кастрировали 2-летнего мальчика.

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