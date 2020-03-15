Не хватает инвентаря — хватает мотивации: как в селах тренируют будущих чемпионов
Они становятся чемпионами Европы и мира, их рекорды годами не могут побить другие спортсмены. При этом, чтобы добраться в зал или до футбольного поля, дети на велосипедах преодолевают по несколько километров.
Это история о том, как в далеком селе Новопавловка на Днепропетровщине готовят будущих чемпионов. Там строят современные спортивные поля и корты, а тренеры вдохновляют и мотивируют собственным примером.
Больше информации в сюжете Кристины Венгеляускайте на канале YouTube Фактов ICTV.
Ранее Факты ICTV писали, как обновили Дворец спорта в Запорожье к Кубку Дэвиса.
2020-03-15
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